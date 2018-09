Vliegverkeer in delen van Azië ontregeld door tyfoon Mangkhut

Ook trein-, veer-, en busdiensten van en naar de luchthaven zijn opgeschort.

Cathay Pacific Airways sprak van "ernstige verstoringen" en verwacht pas maandag om 4.00 uur de werkzaamheden te hervatten. De luchtvaartmaatschappij heeft meer dan vierhonderd vluchten geschrapt. Cathay Dragon en Hong Kong Airlines houden hun vloot zondag ook aan de grond.

Volgens AirAsia zullen de problemen in het vluchtschema ook maandag voortduren. De maatschappij annuleerde alle vluchten van en naar Hongkong, Macau, Guangzhou, Shenzhen en Shantou. Philippine Airlines schrapte ook een tiental vluchten.

Autoriteiten Hongkong geven zwaarste tyfoonwaarschuwing af

De miljoenenstad Hongkong heeft zondag de volle laag gekregen van tyfoon Manghkut. In de metropool zwaaiden wolkenkrabbers vervaarlijk heen en weer, liepen straten onder, werden bomen ontworteld en beukten soms wel 12 meter hoge golven op de kust.

Rond het middaguur waren de straten verlaten en vaardigden de autoriteiten de zwaarste tyfoonwaarschuwing uit. Voor het eerst kregen casino's in de stad Macau opdracht om te sluiten. Inwoners van Hongkong hadden zich toen al verschanst in hun appartementen. Veel ramen waren afgeplakt met tape, maar dat hielp lang niet altijd.

Gokpaleizen in Macau dicht vanwege Mangkhut

In Macau, dat vooral bekendstaat om zijn vele casino's, gingen de deuren van gokpaleizen op slot. Daardoor kan tot nader order niet meer worden gespeeld. Dat is volgens het personeel van de casino's nog niet eerder voorgekomen.

Dat de casino's hun deuren sluiten, is een hard gelag voor Macau. Met de oplopende handelsspanningen tussen de VS en China en de tragere economische groei in China zijn grote gokkers uit dat land al minder bereid om risico's te nemen. Zij laten de Aziatische gokhoofdstad daarom steeds vaker links liggen.

Al zeker 25 doden door Mangkhut op de Filipijnen

De tyfoon Mangkhut heeft op de Filipijnen al aan zeker 25 mensen het leven gekost. Dat meldt de nationale rampencoördinator zondag. De vrees is dat het dodental snel verder op gaat lopen. De meeste doden vielen in bergrijke gebieden door aardverschuivingen veroorzaakt door de tyfoon, aldus de coördinator en adviseur van de Filipijnse president Rodrigo Duterte.

In de regio Cordillera op het noordelijke eiland Luzon eiste het natuurgeweld twintig levens. In het nabijgelegen Nueva Vizcaya kwamen vier mensen om het leven door aardverschuivingen. Een ander dodelijke slachtoffer van de tyfoon werd gemeld in de provincie Ilocos Sur. Iemand kwam daar onder een boom terecht en overleefde het niet.

Het passeren van de tyfoon gaat gepaard met zware regenval. Daardoor ontstonden tientallen modderstromen en aardverschuivingen. Veel mensen zijn vermist en de autoriteiten vrezen dat het dodental verder oploopt. Meer dan 30.000 mensen zijn ondergebracht in noodopvangcentra.

​Mangkhut blijft in kracht toenemen

De tyfoon, die gepaard gaat met windstoten van ruim 260 kilometer per uur, is de zwaarste storm die het land dit jaar heeft getroffen. Mangkhut neemt ook nog steeds toe in kracht terwijl het over de Zuid-Chinese Zee op weg is naar Hongkong.

De verwachting is dat de tyfoon 100 kilometer ten zuiden van Hongkong een westelijke draai neemt richting de kust van de Chinese provincie Guangdong en de regio Macau.

Aan de zuidkust van China worden voorbereidingen getroffen. Zo'n 51.000 vissers werden van vissersboten op zee gehaald en ongeveer 11.000 boten keerden terug naar hun havens.

