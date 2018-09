Florence zwakt verder af, gevaar overstromingen aan oostkust VS blijft groot

Daarvoor waarschuwen de autoriteiten aan de oostkust van de VS. Door de enorme regenval die Florence met zich meebrengt, zijn waterreservoirs volgelopen. Ook het waterpeil in rivieren is in hoog tempo gestegen.

Grote delen van de zuidoostkust van de VS staan al onder water. De schade als gevolg van Florence nu al opgelopen tot 20 miljard dollar (17 miljard euro). Er zijn zeker elf mensen om het leven gekomen.

Door de zware regenval moeten ook velden vol landbouwgewassen als verloren worden beschouwd. Larry Wooten, voorzitter van het bureau voor landbouw in North Carolina zei dat de helft van de tabaksplanten in North Carolina nog in het veld stond en "in principe is verwoest, weggeblazen".

​Miljoen mensen zitten zonder stroom; 70.000 mensen opgevangen

Verder kwamen ongeveer een miljoen mensen in North Carolina, South Carolina, Georgia en Virginia zonder stroom te zitten. Bovendien moest door wateroverlast de Interstate 95, de snelweg die loopt van Maine naar Florida, worden gesloten.

In North Carolina hadden ongeveer 20.000 mensen hun toevlucht gezocht in opvangcentra en in South Carolina 70.000.

Florence bereikte donderdag op zee windsnelheden tot ruim 190 kilometer per uur. Nadat het oog van de orkaan vrijdag het vasteland had bereikt, nam de wind in kracht af naar een tropische storm.

