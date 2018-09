Tyfoon Mangkhut eist al zeker 25 levens op Filipijnen

De meeste doden vielen in bergrijke gebieden, door aardverschuivingen veroorzaakt door de tyfoon, aldus de coördinator en adviseur van president Rodrigo Duterte.

In de regio Cordillera op het noordelijke eiland Luzon eiste het natuurgeweld twintig levens. In het nabijgelegen Nueva Vizcaya kwamen vier mensen om het leven door aardverschuivingen. Een ander dodelijke slachtoffer van de tyfoon werd gemeld in de provincie Ilocos Sur. Iemand kwam daar onder een boom terecht en overleefde het niet.

Het passeren van de tyfoon gaat gepaard met zware regenval. Daardoor ontstonden tientallen modderstromen en aardverschuivingen. Veel mensen zijn vermist en de autoriteiten vrezen dat het dodental verder oploopt.

Gouverneur Manuel Mamba van de Filipijnse provincie Cagayan zei kort voor de komst van de orkaan dat zo'n 36.000 mensen zijn overgebracht naar noodopvangcentra. Hij stelde dat niet iedereen wilde vertrekken. ''Er zijn mensen die zich hebben verzet omdat ze hun huizen wilden bewaken.''

Tyfoon sterkt aan en is op weg naar Hongkong

In grote delen van de Filipijnen is de stroom uitgevallen doordat bomen op stroomkabels zijn gevallen. Reddingswerkers hebben nog niet de mogelijkheid gehad om de schade op het eiland goed op te nemen. Doordat omgevallen bomen ook veel wegen blokkeren, is het moeilijk om de puinhoop op te ruimen.

De tyfoon, die gepaard gaat met windstoten van ruim 260 kilometer per uur, is de zwaarste storm die het land dit jaar heeft getroffen. Mangkhut neemt ook nog steeds toe in kracht terwijl het over de Zuid-Chinese Zee op weg is naar Hongkong.

De verwachting is dat de tyfoon 100 kilometer ten zuiden van Hongkong een westelijke draai neemt richting de kust van de Chinese provincie Guangdong en de regio Macau.

Aan de zuidkust van China worden voorbereidingen getroffen. Zo'n 51.000 vissers werden van vissersboten op zee gehaald en ongeveer 11.000 boten keerden terug naar hun havens.

Voor het eerst sinds zestien jaar zijn alle casino's gesloten in Macau

In Macau hebben de autoriteiten de sluiting van alle casino's gelast in verband met de naderende tyfoon. Het is de eerste keer sinds nieuwe vergunningen zijn afgegeven in 2002 dat het gokken in de voormalige Portugese kolonie is stilgelegd.

Op het vliegveld van Hongkong zijn vele vluchten geannuleerd. Op Hongkong is de hoogste tyfoonwaarschuwing van kracht.

