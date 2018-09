'Zieke woordvoerder Pussy Riot in Berlijn voor behandeling'

Het is de bedoeling dat zijn medische behandeling in de Duitse hoofdstad wordt voortgezet, had Veronika Nikoelsjina, een vriendin van Verzilov, eerder laten weten.

Volgens Bild wordt de activist verzorgd in een niet nader bekendgemaakte kliniek. Een vriend had de medische behandeling aangeboden aan Verzilov, de woordvoerder van de Russische protestband.

Verzilov begon deze week plots zijn zicht en spraakvermogen te verliezen. Hij belandde met vergiftigingsverschijnselen in een ziekenhuis. Hij verkeert niet meer in levensgevaar, maar zijn toestand is zorgelijk.

"Ik geloof dat hij met opzet is vergiftigd en dat het een poging was om hem te intimideren of hem te doden", zei zijn ex-vrouw, Pussy Riot-boegbeeld Nadezhda Tolokonnikova terwijl ze op haar ex-man stond te wachten op het vliegveld Berlijn-Schönefeld.

Verzilov is een bekende Kremlin-criticus. Hij vestigde wereldwijd de aandacht op zich door bij de finale van het WK voetbal het veld op te rennen om te protesteren tegen het beleid van de Russische president Vladimir Poetin.

