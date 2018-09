Storm Florence eist meer dodelijke slachtoffers in VS

Zeker vijf mensen zijn overleden als gevolg van het natuurgeweld.

Een moeder en haar baby kwamen in de staat North Carolina om het leven toen een boom op hun huis viel. De echtgenoot van de vrouw raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

In het aan de zuidoostkust gelegen Pender County kreeg een vrouw een hartaanval. Ze kon door ondergelopen of door puin geblokkeerde wegen niet op tijd worden bereikt door de hulpdiensten. In Lenoir County kwam een 78-jarige man om het leven tijdens het aansluiten van een buitengenerator en vond een 77-jarige man de dood na een val veroorzaakt door de harde wind.

Florence laat een spoor van vernielingen achter. Door de storm worden bomen omvergeblazen en lopen straten onder water. Ruim 634.000 huishoudens en bedrijven in de staten North en South Carolina zitten zonder elektriciteit.

De storm kwam vrijdag aan land in North Carolina. Gouverneur Roy Cooper waarschuwde op een persconferentie dat de situatie ''extreem gevaarlijk is'' en ''nog erger zal worden''. Hij stelde dat het natuurgeweld nog dagen kan aanhouden.

Florence brengt enorm veel neerslag met zich mee

Vrijdagavond maakte het National Hurricane Center (NHC) bekend dat Florence niet langer wordt beschouwd als orkaan van de eerste categorie, maar als tropische storm.

Dat doet weinig af aan de gevaren die de storm nog steeds met zich meebrengt: meteorologische dienst NWS voorspelde dat in twee of drie dagen de hoeveelheid neerslag kan worden verwacht die normaliter in acht maanden valt.

Zestig mensen moesten vrijdagmiddag worden geëvacueerd uit een hotel in Jacksonville, waar het dak door de harde wind gedeeltelijk was ingestort.

In de stad New Bern zijn volgens CNN zeker tweehonderd mensen gered die in de problemen waren gekomen door hoog water.

Miljoenen mensen nog steeds in risicovol gebied

De overheid had ruim een miljoen mensen in kustgebieden opgeroepen tijdig te evacueren. In de twee Carolina's hebben volgens de nieuwszender zo'n 26.000 mensen een veilig heenkomen gezocht in opvangcentra. Anderen besloten het noodweer thuis uit te zitten.

Ongeveer tien miljoen mensen bevinden zich nog in gevaarlijk gebied. "Als je nog niet weg bent, doe dat dan nu, het is je laatste kans", waarschuwde gouverneur Cooper eerder op vrijdag. Een plaatselijke burgemeester riep mensen echter op om te blijven waar ze nu zijn.

