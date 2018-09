Manafort werkt in ruil voor strafbeschikking mee aan Ruslandonderzoek VS

Manafort zal schuldig pleiten aan twee van de aanklachten tegen hem: samenzweren tegen de Verenigde Staten en pogingen getuigen te beïnvloeden. In ruil daarvoor laten de aanklagers vijf andere aantijgingen vallen, die onder meer betrekking hebben op witwassen.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de overheid ook beslag legt op vier huizen van Manafort en op een aantal bankrekeningen, bericht The New York Times.

Deel van de afspraak met Mueller is dat de ex-campagneleider van Trump zijn samenwerking zal verlenen in het onderzoek naar mogelijke banden tussen medewerkers van Trump en Rusland, liet zijn advocaat vrijdag weten. Waaruit die samenwerking precies zal bestaan, is nog niet duidelijk.

Mueller onderzoekt ook of de Amerikaanse president misbruik heeft gemaakt van zijn positie om het Rusland-onderzoek te hinderen.

Trumps advocaat, Rudy Giuliani, zei donderdag nog dat hij in contact stond met de advocaten van Manafort en niet geloofde dat de ex-campagneleider tegen de president zou getuigen. Dat leidde tot speculatie over de vraag of Trump zijn presidentiële bevoegdheden zal gebruiken om Manafort gratie te verlenen.

Volgens het Witte Huis heeft de schuldbekentenis van Manafort niets te maken met Trump. "Dit is volkomen ongerelateerd", liet woordvoerder Sarah Sanders vrijdag weten.

Manafort vorige maand al veroordeeld in andere zaak

De 69-jarige zakenman en lobbyist Manafort werd vorige maand in de staat Virginia al veroordeeld voor bank- en belastingfraude. Een jury achtte in die zaak acht van de achttien aanklachten tegen Manafort bewezen.

Mueller laat de overige tien aanklachten, waarover de jury geen unanieme overeenstemming kon bereiken, vallen als deel van de afspraak met Manafort.

Het is nog niet duidelijk welke straf Manafort krijgt voor de acht aantijgingen waar hij wel voor is veroordeeld, maar zeker is dat hij tientallen jaren cel tegemoet kan zien.

Manafort kon de twee rechtszaken tegen hem in vrijheid afwachten, totdat hij er in juni van werd beschuldigd contact te hebben opgenomen met getuigen om hun verklaringen op elkaar af te stemmen. Sindsdien zit hij vast.

