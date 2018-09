EU gaat België helpen met bestrijding Afrikaanse varkenspest

In de bossen bij Étalle, niet ver van Luxemburg, werd donderdag het zeer besmettelijke virus vastgesteld bij twee dode wilde zwijnen. Er is een beschermingszone ingesteld en er zijn monsters genomen bij een deel van de 67 varkensbedrijven in de regio.

Europese landen moeten actie ondernemen als de ziekte wordt geconstateerd. Het EU-draaiboek voorziet in een jachtverbod en beperking van de toegang tot het besmette gebied. Bij patrouilles aangetroffen karkassen moeten worden getest op de ziekte, die ongevaarlijk is voor mensen.

De Waalse minister van Landbouw en Natuur René Collin besloot vrijdag de jacht tot 15 oktober te verbieden in een gebied van 63.000 hectare in het zuidelijke deel van de Belgische provincie Luxemburg. Dieren mogen daar niet worden gevoerd. Mensen die in het bos wandelen mogen de paden niet verlaten. Honden moeten aangelijnd blijven.

EU-commissaris Andriukaitis (Gezondheid) bespreekt de kwestie maandag met Belgische ministers. Nederland houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Als de besmetting zich zou uitbreiden naar varkenshouderijen dreigt een grote strop voor de sector.