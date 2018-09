Man rijdt met auto in op voorbijgangers in Franse plaats Nîmes

In de nacht van donderdag op vrijdag is een man in Nîmes met zijn auto op voorbijgangers ingereden. In de Franse stad was het druk in verband met de start van een oogstfestival dat tot en met zondag duurt. Volgens de krant Midi Libre zijn twee mensen licht gewond geraakt.