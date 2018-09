Actrice Cynthia Nixon verliest gouverneursverkiezingen New York

De 52-jarige Sex and the City-actrice, geboren in New York, verloor in de voorverkiezingen van Andrew Cuomo, de zittende gouverneur.

Cuomo gaat nu voor zijn derde termijn als gouverneur, als hij de verkiezingen uiteindelijk ook wint. Hij neemt het in november op tegen Republikein Marc Molinaro.

Nixon hoopte met haar ideeën New York een wat linkser beleid te brengen, maar de stemmers kozen massaal voor haar tegenstander.

Tijdens de campagnes haalde de actrice, bekend als Miranda in Sex and the City, uit naar het beleid van de gouverneur dat volgens haar te rechts is. Ondanks de steun van veel bekendheden, onder wie haar medecastleden uit de bekende tv-serie, bleek het niet genoeg om de nominatie binnen te halen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!