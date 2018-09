Voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan begraven in Ghana

Onder de aanwezigen waren prinses Beatrix, prinses Mabel, de president van Ghana Nana Akufo-Addo, diens Afrikaanse collega's George Weah (Liberia) en Alassane Ouattara (Ivoorkust) en VN-chef António Guterres.

In een aula in Accra volgenden ruim 6.000 rouwende Ghanezen de begrafenisplechtigheid. Talloze anderen verzamelden zich rond de locatie waar traditionele drummers en dansers Annan de laatste eer bewezen.

Guterres prees zijn dierbare vriend en voorbeeld. ''Kofi Annan was zowel uniek als een van ons. Hij was een uitzonderlijke wereldleider'', aldus de huidige secretaris-generaal. ''Hij opende deuren voor de Verenigde Naties en bracht de organisatie dichter bij de mensen in de wereld''.

Annan stond negen jaar lang aan hoofd VN

Annan stierf 18 augustus na een kort ziekbed op tachtigjarige leeftijd in Zwitserland, waar hij woonde. Hij was van 1997 tot eind 2006 secretaris-generaal van de VN.

Ook daarna deed Annan nog belangrijk diplomatiek werk, onder meer als leider van de VN-commissie die in 2016 onderzoek deed naar de Rohingya-crisis in Myanmar. Annan legde die functie neer uit frustratie over het gebrek aan medewerking door de Myanmarese regering.

Nane Maria, weduwe van Kofi Annan, tijdens zijn staatsbegrafenis in de Ghanese hoofdstad Accra.