Trump noemt dodental orkanen Puerto Rico complot van Democraten

Trump schreef op Twitter: "Er zijn geen drieduizend mensen om het leven gekomen door de twee orkanen die Puerto Rico hebben geraakt. Toen ik het eiland verliet, na de storm, hadden ze iets van zes tot achttien doden. Dat getal ging niet veel omhoog naarmate de tijd verstreek. Pas geruime tijd later gingen ze melding maken van heel hoge getallen, zoals drieduizend."

In een tweede tweet lichtte Trump toe dat de Democraten achter het gestegen dodental zaten om hem in een slecht daglicht te stellen. "Als er iemand doodging, om welke reden dan ook, zoals van ouderdom, zet ze maar op de lijst. Slechte politiek."

Hij leverde geen bewijzen voor zijn beweringen.

De tweets werden geschreven nadat de president onder druk kwam te staan vanwege uitspraken die hij deed in aanloop naar de orkaan Florence, die naar verwachting donderdag aan land komt in de Amerikaanse staten North Carolina en South Carolina.

Trump prees de voorbereidingen van de hulpdiensten en schepte op over hoe zijn regering in het verleden met natuurrampen is omgegaan. Hij noemde het optreden in Puerto Rico na Maria en Irma "een ongelooflijk onbezongen succes".

Dodental sprong ruim jaar na orkanen omhoog na studie

Het aantal doden veroorzaakt door Maria en Irma lag in de officiële tellingen geruime tijd op 64. Na de afronding van een onderzoek door een onafhankelijk team van wetenschappers werd het dodental in augustus van dit jaar bijgesteld naar 2.975.

In de studie werden ook sterfgevallen meegenomen die plaatsvonden in de nasleep van de orkanen, toen het eiland slecht bevoorraad was en grote delen van Puerto Rico maandenlang zonder stroom zaten.

De gouverneur van Puerto Rico, Ricardo Rossello, zei toen het dodental werd bijgesteld wel dat het aantal dat in het onderzoek wordt genoemd een schatting betreft. De regering van Puerto Rico zal de komende tijd onderzoek blijven doen naar het aantal slachtoffers van de stormen.

