Gezochte Russen: 'Worden ten onrechte beschuldigd van aanslag op Skripal'

De mannen vierden naar eigen zeggen op een ongelukkig moment vakantie in Zuid-Engeland. Ze ontkenden voor de militaire inlichtingendienst GRU te werken.

De Britse autoriteiten zeggen dat de hoofdverdachten in de zaak-Skripal voor de GRU werkten. Ze gebruikten de namen Alexander Petrov en Ruslan Bashirov. Die mannen zouden zich later hebben gemeld bij nieuwszender RT, het vroegere Russia Today. Het duo dat daar een interview gaf, vertoonde gelijkenissen met de mannen die door Groot-Brittannië worden gezocht.

Een van de mannen vertelde dat vrienden hadden geadviseerd het "prachtige" Salisbury en de bekende kathedraal te bezoeken. Ze bleven daar aanvankelijk minder dan een uur, vanwege het slechte weer. Als ze in die periode in de buurt van het huis van Skripal waren, was dat volgens hen puur toeval. "We weten niet waar dat is", zei een van de mannen.

De Russen benadrukten gewone zakenlieden te zijn, die de dupe zijn geworden van een "ongelooflijk toeval". De Russische president Vladimir Poetin zei woensdag al dat de twee mannen geen medewerkers van de GRU zijn.

De Britse regering heeft als gebeten gereageerd op het mediaoptreden van het Russische duo. Het interview bevat "leugens en overduidelijke verzinsels", is "een belediging voor de intelligentie van het publiek" en "enorm aanstootgevend", aldus 10 Downing Street.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!