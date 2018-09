Coalitiepartner Merkel wil vertrek chef Duitse binnenlandse veiligheidsdienst

"Voor het partijbestuur van de SPD is het glashelder: Maassen moet opstappen", zei partijsecretaris Lars Klingbeil. Hij riep Merkel op in te grijpen.

BfV-chef Hans-Georg Maassen kwam onlangs onder vuur te liggen door zijn reactie op onlusten in Chemnitz. Hij trok in twijfel of er klopjachten op buitenlanders hadden plaatsgevonden.

Ook leek hij vraagtekens te zetten bij de authenticiteit van videobeelden van rechts geweld, al zou hij later hebben gesteld dat zijn uitspraken verkeerd zijn uitgelegd.

Minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken) had het eerder op de dag opgenomen voor Maassen. De minister maakte in de Bondsdag duidelijk dat hij nog steeds vertrouwen heeft in de veiligheidschef. De CSU-bewindsman stelde dat Maassen de verspreiding van samenzweringstheorieën wilde tegengaan.

