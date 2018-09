Noorse politie vindt opvouwbare kajak van vermiste Nederlander

Vermissing Arjen in het kort De Nederlander Arjen wordt sinds 20 augustus vermist in Noorwegen.

Politie vermoedt dat hij de trein van Bodö naar Rognan heeft genomen.

Er kwamen 25 tips binnen na een Noorse tv-uitzending over de vermissing.

Politie Noorwegen heeft dinsdagavond spullen gevonden.

Arjen woont in Amsterdam en is cybersecurityspecialist.

Woensdag meldde de Noorse politie dat een aantal vermiste spullen van de Nederlander gevonden waren. De familie van Arjen heeft nog niet gehoord om wat voor spullen het naast de kajak gaat, maar is blij dat er uitgebreid gezocht wordt.

De kano is volgens de politie gevonden tijdens een zoektocht die volgde op de vondst van die spullen. Een visser vond die bij de kust in de buurt van de Kvaenflaget, een kleine berg die tussen Fauske and Rognan ligt. Dat is ten oosten van Bodö, de plaats waar Arjen op vakantie was.

Het was al bekend dat hij in Nederland een opvouwbare kajak had gekocht om tijdens zijn vakantie bij de Noorse fjorden te gaan kajakken. De politie denkt dat Arjen de kajak mogelijk in een donkere tas heeft meegenomen. Toen hij op 20 augustus uitcheckte uit zijn hotel in Bodö, was hij in het bezit van twee donkere tassen, stelt de politie. Het gewicht van de opvouwbare kajak is 15 kilo.

'Zoekgebied is uitgebreid'

"Ze zijn nu in een groter gebied aan het zoeken", aldus een woordvoerder van de familie. "Er zijn ook drie verschillende diensten bezig met de zaak. We zijn er blij mee en hebben het gevoel dat er hard aan wordt gewerkt om hem te vinden. Er zijn op dit moment een hoop open vragen, we houden ook daarom zeker goede hoop."

Het Noorse tv-station TV2 meldt dat de politie identiteitspapieren van de vermiste Nederlander gevonden heeft. Sinds zondag zijn ook twee Nederlandse agenten in Bodö om bij het onderzoek te helpen.

Eerder kwamen 25 tips bij Noorse politie binnen

De Nederlander wordt sinds 20 augustus vermist. Hij is volgens het Noorse tv-station voor het laatst gezien bij het uitchecken van zijn hotel in Bodö.

De politie heeft aanleiding om te denken dat de man op die dag met de trein van Bodö naar Rognan is gereisd. Of hij daadwerkelijk op de plek waar de spullen nu zijn gevonden is geweest, kan de politie nog niet zeggen.

Eerder kwamen er 25 tips binnen na een Noorse tv-uitzending over de vermiste cybersecurityspecialist. Hij woont en werkt in Amsterdam en zou op 22 augustus terugkeren naar Nederland.

