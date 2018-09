'Recordaantal migrantenkinderen in opvangcentra bij Amerikaanse grens'

Volgens onderzoek van The New York Times zitten er deze maand bijna dertienduizend kinderen in opvangcentra rond de grens, tegenover bijna 2.500 in mei vorig jaar. De meeste van hen zijn tieners uit Centraal-Amerika die zonder hun ouders de grens proberen over te steken.

De enorme toename komt volgens de krant niet doordat veel meer kinderen proberen het land binnen te komen, maar doordat minder van hen herenigd worden met hun gezinnen of zogenoemde 'sponsoren', veelal familieleden die reeds in de Verenigde Staten verblijven. Die durven door het harde beleid van de Trump-regering de kinderen niet meer op te halen.

Het beleid van de regering van president Donald Trump is erop gericht zo veel mogelijk mensen af te schrikken. Trump wil migranten ontmoedigen om te proberen de grens over te steken.

Opvangtehuizen zitten bijna vol

Hoewel de Amerikaanse regering onder dwang van de rechtbank vele kinderen met hun families herenigd heeft, is het aantal kinderen dat in afwachting van een verder proces is bijna vervijfvoudigd.

Volgens medewerkers van de opvangtehuizen zitten de detentiefaciliteiten naar schatting voor 90 procent vol, tegen 30 procent in mei vorig jaar. Wanneer de stroom van migranten gelijk blijft en de kinderen in toenemende mate niet verder kunnen, zal het niet lang duren voordat de meer dan honderd opvangtehuizen op volledige capaciteit zitten.

