Ook Georgia roept noodtoestand uit vanwege orkaan Florence

Gouverneur Nathan Deal heeft woensdag laten weten dat de staat bezig is om de inwoners veilig te houden. "We zetten alle middelen in om ons voor te bereiden op de orkaan."

De nationale Amerikaanse weerdienst heeft in een nieuwe voorspelling laten weten dat er een kans is dat de orkaan richting het zuidwesten kan trekken. De verwachting is wel nog steeds dat Florence donderdag of vrijdag aankomt in North Carolina en South Carolina.

De noodtoestand is ook uitgeroepen in Maryland, Virginia en de hoofdstad Washington DC.

Woensdagavond werd bekend dat de orkaan is afgezwakt naar een orkaan van de derde categorie, eerder was dat nog categorie vier. De wind is nu ongeveer 200 kilometer per uur, volgens de autoriteiten is Florence nog steeds enorm gevaarlijk.

Verwachting is dat veel mensen richting Georgia trekken

Deal zegt dat de noodtoestand ook is uitgeroepen om extra goed voorbereid te zijn op stromen vluchtelingen uit North Carolina en South Carolina. Verwacht wordt dat veel mensen uit die staten richting Georgia trekken vanwege Florence.

Vooralsnog zijn er nog geen waarschuwingen afgegeven voor Georgia, maar de orkaan kan voor sterke winden zorgen in de staat.

In meerdere staten in het oosten van de Verenigde Staten worden steeds meer vluchten geannuleerd vanwege de naderende orkaan. Al vierhonderd vluchten van donderdag gaan niet meer.

Grote delen van North Carolina en South Carolina zijn al geëvacueerd vanwege de naderende storm.

