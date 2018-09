Merkel veroordeelt extreemrechtse demonstraties in oosten Duitsland

Merkel sprak met meer passie dan ze doorgaans tentoonspreidt. Ze noemde het roepen van nazileuzen en extreemrechtse gewelddaden "onvergeeflijk".

Tijdens een verhit debat in de Bondsdag werd Merkel in de rede gevallen door Alexander Gauland, de leider van de rechtspopulistische antimigrantenpartij Alternative für Deutschland (AfD). Hij beschuldigde de bondskanselier ervan het land te hebben verdeeld met haar asielbeleid.

Merkel zou de vrede in gevaar hebben gebracht en vals nieuws hebben verspreid door te beweren dat extreemrechtse demonstranten in de straten van de stad Chemnitz op mensen met een migratieachtergrond zouden hebben gejaagd, aldus Gauland.

"Er is geen excuus of verklaring voor volksmennerij, het gebruik van geweld in sommige gevallen, vijandigheid tegenover mensen die er anders uitzien, tegenover de eigenaar van een Joods restaurant, het aanvallen van politieagenten", reageerde Merkel.

Neonazi's op klopjacht naar migranten

Gauland verwees tijdens zijn onderbreking onder meer naar uitspraken van het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst, Hans-Georg Maassen, die in de nasleep van de protesten in Chemnitz in de Duitse media in twijfel trok of neonazi's daadwerkelijk op "klopjacht" gingen naar migranten. Een video van zo'n vermeend incident leek volgens Maassen nep.

De AfD-leider werd op zijn beurt ook onderbroken. Martin Schulz, oud-leider van coalitiepartij SPD, voegde hem toe dat Gauland wat hem betreft "thuishoort op de stronthoop van de Duitse geschiedenis".

Dinsdag moest veiligheidschef Maassen toegeven dat de video toch echt is. Verschillende Duitse politici, onder meer van de SPD, dringen aan op zijn vertrek.

'Gemaskerde mannnen gewapend met stenen'

Eerder op woensdag onthulde het Duitse onderzoeksjournalistieke tv-programma Frontal 21 een vertrouwelijk politierapport over een van de demonstraties. Verschillende agenten meldden dat er steeds meer extreemrechtse voetbalhooligans aankwamen in Chemnitz..

Later op de avond werd gemeld dat "gemaskerde personen (rechts) op zoek zijn naar buitenlanders" en dat "twintig tot dertig gemaskerde personen, gewapend met stenen" op weg waren naar een Joods restaurant. Ze riepen daar antisemitische leuzen en dreigementen. Een ruit van die zaak werd ingegooid en de eigenaar raakte gewond door een geworpen steen.