Europees Parlement stemt voor zwaarste strafprocedure tegen Hongarije

448 parlementariërs stemden voor, 197 tegen en er waren 48 onthoudingen. Dat was voldoende, want Sargentini had een tweederdemeerderheid nodig.

Door de artikel 7-procedure mag Hongarije in het ergste geval een tijd niet meestemmen in het Europees Parlement. Het is de zwaarst mogelijke straf die het Europees Parlement op kan leggen en het is de eerste keer dat het parlement die oplegt. Er loopt nog een vergelijkbare procedure tegen Polen.

De leiders van de landen in de Europese Unie moeten het besluit nog wel goedkeuren. "Het is nu aan regeringsleiders om hun verantwoordelijkheid te nemen en niet langer toe te kijken hoe de rechtsstaat wordt stukgemaakt. Het gaat hier om de rechten van de Hongaarse burgers", aldus Sargentini.

Of de straf echt doorgevoerd wordt, is nog niet zeker. De regeringsleiders van de EU, behalve Hongarije, moeten unaniem voor zijn. Polen stemt waarschijnlijk tegen, omdat de Poolse regering dezelfde lijn voert als Hongarije.

Hongarije wordt gestraft voor het antidemocratische beleid dat premier Viktor Orbán al jaren voert. Sinds Orbán in 2010 premier werd, is de persvrijheid ingeperkt en mogen non-gouvernmentele organisaties niet veel meer in het land. Daarnaast zijn veel onafhankelijke rechters vervangen door rechters uit het kamp van Orbán.

Orbán noemt straf wraak van tegenstanders

In de Europese Unie is al langer kritiek op het beleid van Orbán. De Hongaarse premier is ook anti-immigratie. Hij wil helemaal geen vluchtelingen opnemen. De strafprocedure is volgens Orbán dan ook wraak van "pro-immigratielanden" voor het weigeren van vluchtelingen.

Sargentini deed samen met de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa een jaar lang onderzoek naar het verdwijnen van de democratie in Hongarije. In het rapport roept de parlementariër al op tot het starten van een artikel 7-procedure.

De christendemocraten, met wie Orbán samenwerkt in het Europees Parlement, hoopten dat Orbán in zou binden. De premier haalde echter flink uit naar zijn Europese tegenstanders, waarna werd besloten woensdag over de Artikel 7-procedure te stemmen.

Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) na afloop van de stemming woensdag in het parlement. (Foto ANP)

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!