Poetin biedt Japan aan voor eind van jaar vrede te sluiten

"We onderhandelen al zeventig jaar, Shinzo. Laten we een nieuwe aanpak kiezen", zei Poetin tijdens een economische conferentie tegen de Japanse premier Shinzo Abe.

De toenmalige Sovjet-Unie viel Japanse gebieden in Azië aan in 1945, in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Het duurde nog tot 1956 totdat de landen officieel hun staat van oorlog beëindigden. Een vredesverdrag kwam er niet en dat staat nauwere economische banden in de weg.

Rusland en Japan hebben een onopgelost meningsverschil over vier eilanden die tot de Koerillen behoren. Beide landen claimen daar zeggenschap over.

Abe ging niet in op het aanbod van Poetin. Een Japanse regeringswoordvoerder maakte later duidelijk dat Tokio pas een vredesverdrag zal ondertekenen als er een oplossing voor het conflict is.

