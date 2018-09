Onderzoek: 'Duizenden misbruikzaken binnen Duitse katholieke kerk'

De Duitse bisschoppenconferentie liet tienduizenden interne dossiers onder de loep nemen. Onderzoekers concludeerden dat tussen 1946 en 2014 bijna 3.680 gevallen van seksueel wangedrag genoteerd zijn.

Zo'n 1.670 geestelijken zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. De meeste slachtoffers waren jongens. Volgens de onderzoekers was meer dan de helft van de slachtoffers dertien jaar of jonger.

De onderzoekers benadrukken dat er sprake is van een voorzichtige schatting en dat het exacte aantal misbruikzaken niet bekend is. Personeelsdossiers van geestelijken die van misbruik beschuldigd zijn bleken in veel gevallen gemanipuleerd of vernietigd te zijn.

Paus geconfronteerd met misbruikschandalen

Paus Franciscus is de afgelopen periode geconfronteerd met meerdere misbruikschandalen in de katholieke kerk. Zo zijn er bevindingen die geestelijken zich in de Amerikaanse staat Pennsylvania jarenlang aan kinderen hebben vergrepen.

De paus heeft alle voorzitters van bisschoppenconferenties van de wereld naar Rome geroepen voor overleg over de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Dit heeft het Vaticaan woensdag laten weten.

Volgens de paus zijn veel gevallen jarenlang in de doofpot gestopt of genegeerd. Vergelijkbare gevallen werden onlangs aan de kaak gesteld in onder meer Chili en Australië.

Aartsbisschop wil dat Franciscus opstapt

De paus heeft zelf ook geen onbesmet verleden als het aankomt op het beschermen van misbruikverdachten. Zo verdedigde hij de Chileense verdachten in eerste instantie, totdat grote ophef daarover hem dwong zijn standpunt bij te stellen.

Eind augustus beschuldigde een aartsbisschop Franciscus zelf ervan het misbruik door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick jarenlang in de doofpot te hebben gestopt. De aartsbisschop wil dat de paus opstapt vanwege deze zaak.

Volgens Vaticaankenners wordt de aanval op de paus vooral gemotiveerd door een strijd tussen de conservatieve en progressieve facties in de kerktop.

Toen de beschuldiging naar buiten kwam, was de paus op de terugweg vanuit Ierland. Daar bood hij zijn excuses aan voor het misbruik dat daar heeft plaatsgevonden.