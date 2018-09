Australische autoriteiten slaan alarm na vondst naalden in aardbeien

Een Facebook-gebruiker had enkele dagen geleden aan de bel getrokken over de naalden. Hij stelde dat een vriend "een halve naainaald had geconsumeerd" en met hevige pijn naar het ziekenhuis moest. Uit nader onderzoek zou zijn gebleken dat er ook een naald in een andere aardbei zat.

De autoriteiten adviseren consumenten nu om twee merken aardbeien weg te gooien. Die zijn afkomstig van een boerderij in de staat Queensland. De hoogste gezondheidsfunctionaris van die staat zegt dat drie incidenten bij de politie gemeld zijn. "Een persoon heeft een 'besmette' aardbei opgegeten", vertelde dokter Jeannette Young.

De brancheorganisatie van aardbeientelers in Queensland wijst met een beschuldigende vinger naar een oud-medewerker, maar zegt nog op aanvullende informatie van de politie te wachten. Die heeft bevestigd dat er vermoedelijk opzet in het spel is.