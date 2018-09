Poetin: 'Verdachten in zaak-Skripal werkten niet voor inlichtingendienst'

"We weten wie ze zijn en ik hoop dat ze snel zelf hun verhaal doen", aldus Poetin. Volgens de Russische president gaat het om burgers.

De Britse premier Theresa May maakte eerder deze maand bekend de schuld van de aanslag in de Engelse plaats Salisbury bij de militaire inlichtingendienst van Rusland te leggen.

Twee mannen worden aangeklaagd voor de vergiftiging, zij zouden volgens het Verenigd Koninkijk als officieren bij de Russische militaire inlichtingendienst (GRU) werken.

Het gaat om de Russen Alexander Petrov en Ruslan Boshirov. Ze zouden in maart van dit jaar de 66-jarige Skripal en diens 33-jarige dochter Yulia hebben willen vermoorden met het zenuwgas novichok.

Rusland heeft betrokkenheid aanslag altijd ontkend

Het Verenigd Koninkrijk denkt dat het tweetal de aanslag uitvoerde met toestemming van de Russische regering. Rusland heeft alle betrokkenheid bij de aanslag op het leven van de oud-spion en zijn dochter altijd ontkend.

Na de identificatie van de twee Russische verdachten door het Verenigd Koninkrijk zei een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat de namen van Petrov en Boshirov hem "niets zeggen".

Zowel de VS, Duitsland, Canada als Frankrijk heeft laten weten de beschuldiging van May te steunen. De Verenigde Staten kwamen eerder al met sancties voor Rusland in de zaak-Skripal.

Britse vrouw overleed na aanraking novichok

Het Britse stel Charlie Rowley en Dawn Sturgess kwam eind juni in aanraking met hetzelfde zenuwgas dat bij de aanslag op de Skripals gebruikt was. De 44-jarige Sturgess is hierbij om het leven gekomen. Rowley overleefde het incident.

De politie denkt dat de Britten het gif mogelijk in een parfumfles gevonden hebben. Sturgess zou het direct op haar huid hebben gespoten. Het parfumflesje kan ook gebruikt zijn bij de aanslag op de Skripals, is de gedachte van de politie.