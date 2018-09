Luchtverkeer Libische hoofdstad Tripoli omgeleid na ontploffingen

Er werden enkele raketten afgevuurd in de richting van het Matiga-vliegveld, de enige luchthaven in Tripoli die momenteel open is. De meeste sloegen in rond het vliegveld, minstens één raket kwam in de nabijgelegen Middellandse Zee terecht.

Verschillende explosies werden waargenomen rond het vliegveld. Het is nog onduidelijk waar de raketten vandaan kwamen en wie ze heeft afgeschoten. Volgens een woordvoerder van de militie die de controle over de luchthaven heeft, zijn er geen gewonden gevallen en is er geen schade. Libische mediakanalen melden wel dat er meerdere gewonden waren.

Alle vluchten die Tripoli als bestemming hadden worden tot nader order omgeleid naar het vliegveld van Misrata, 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad van Libië, zo maakte de luchtverkeersleiding van Misrata zelf bekend.

IS eist aanval op staatsoliebedrijf op

Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval op het hoofdkwartier van het Libische staatsoliebedrijf National Oil Corporation van een dag eerder. Bij deze aanval zijn zeker twee doden gevallen en tien personen gewond geraakt.

Het is niet bekend of IS ook achter de raketaanval op Matiga zit.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!