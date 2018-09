Oud-president Lula doet niet langer mee aan presidentsrace in Brazilië

Maandag verklaarde zijn advocaat dat Lula, die een gevangenisstraf uitzit van twaalf jaar wegens corruptie, zal blijven proberen tot president te worden gekozen.

De socialistische leider zal nog wel blijven vechten tegen zijn veroordeling totdat al zijn beroepsmogelijkheden voor het hooggerechtshof zijn uitgeput. Vanwege zijn veroordeling is hij uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen, oordeelde het electoraal hof begin september.

Voor de verkiezingen is Lula's running mate Fernando Hadad nu de belangrijkste kandidaat van de socialistische PT. Hadad is oud-burgemeester van São Paulo en is de afgelopen tijd opgeklommen in de peilingen. Hij staat gedeeld derde in de laatste rondvraag.

Neergestoken Bolsonaro kan geen campagne voeren

De ultrarechtse kandidaat Jair Bolsonaro, die vorige week door een veertigjarige man 'in opdracht van God' werd neergestoken, zal geen campagne meer kunnen voeren tot de stembureaus op 7 oktober de deuren openen.

De directie van het ziekenhuis in São Paulo waar hij ligt, zei maandag dat de toestand van Bolsonaro nog altijd zorgelijk is. Hij moet nogmaals een zware operatie ondergaan.

Aan de verkiezingen doen in totaal dertien kandidaten mee.

