Oostkust VS bereidt zich voor op 'monsterlijke' orkaan Florence

Vooral aan de kust van North Carolina en South Carolina vreest het Hurricane Center "levensbedreigende situaties". Iedereen in deze staten wordt dringend verzocht voorzorgsmaatregelen te treffen en alle adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen.

De verwachting is dat Florence donderdagnacht of vrijdagochtend aan land komt. Florence is op dit moment een orkaan van de op een na zwaarste categorie en haalt windsnelheden tot 225 kilometer per uur.

Het Amerikaanse orkaancentrum waarschuwt dat de orkaan in de komende dagen nog zwaarder kan worden en mogelijk uitgroeit tot eentje van de zwaarste categorie, categorie vijf.

Anderhalf miljoen Amerikanen krijgen evacuatiebevel

Meer dan anderhalf miljoen Amerikanen hebben een evacuatiebevel gekregen. De gouverneurs van vier staten hebben de noodtoestand uitgeroepen. "Deze orkaan wordt een monster", aldus gouverneur Roy Cooper van North Carolina. "Deze storm wordt anders dan alle eerdere stormen die we hebben meegemaakt. Zet niet je leven op het spel."

Om de evacuaties soepel te laten verlopen, mogen de snelwegen aan de kust alleen maar gebruikt worden om van de kust vandaan te rijden. Universiteiten, scholen en grote fabrieken van onder meer Boeing en Volvo hebben hun deuren gesloten.

Niet alleen de ravage die de orkaan zelf kan aanrichten, maar vooral de vloedgolven en de overstromingen die als gevolg van Florence verwacht worden baren de overheid de grootste zorgen. Meteorologen vrezen dat de orkaan gepaard gaat met dagenlange hevige regenval.

​Elektriciteit gaat uitvallen; Rode Kruis zet honderden mensen in

Een ander groot probleem waarvoor het Amerikaanse agentschap voor noodhulpverlening FEMA waarschuwt, is de stroomuitval als gevolg van Florence. Naar verwachting komen zeker 2,4 miljoen mensen dagen of zelfs wekenlang zonder stroom te zitten als hoogspanningskabels uit de grond worden getrokken of centrales beschadigd raken.

Het Rode Kruis staat met honderden mensen klaar om hulp te bieden nadat Florence heeft huisgehouden aan de kust. Volgens president Donald Trump is de federale overheid "klaar als nooit tevoren" voor de komst van de superorkaan. "Hij is enorm groot en enorm nat."

Orkaan Maria kostte duizenden levens op Puerto Rico

Trump heeft alle vertrouwen in een goede afloop, hoewel er kort geleden een storm van kritiek was op het optreden van de president en FEMA in het rampenjaar 2017. Orkaan Maria eiste op Puerto Rico duizenden levens en orkaan Harvey zette de miljoenenstad Houston onder water.

Volgens een eerder deze maand gepubliceerd onderzoeksrapport faalde FEMA bij het zorgen voor voldoende huisvesting voor slachtoffers, zorgde de dienst onvoldoende voor financiële hulp en werd te weinig gedaan om fraude te voorkomen. De president en FEMA gingen dinsdag voorbij aan de harde conclusies in het onderzoeksrapport.

Trump noemde de hulp op Puerto Rico "een ongelooflijk miskend succes".

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!