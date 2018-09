Frankrijk steunt Internationaal Strafhof na dreigementen Verenigde Staten

De Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton dreigde dinsdagochtend met sancties voor het ICC nadat bekend werd dat aanklagers van het Strafhof mogelijk Amerikaanse militairen willen vervolgen. De soldaten zouden gevangenen hebben mishandeld en zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

Bolton, en eerder ook de Amerikaanse president Donald Trump, zeiden dat de VS landgenoten te allen tijde zou beschermen. In de toespraak dinsdag dreigde Bolton dat rechters van het ICC geen toegang meer zouden krijgen tot de VS.

Het ICC reageerde eerder dinsdagmiddag al dat het ondanks de dreigementen gewoon door zou blijven werken. De Verenigde Staten zijn altijd een fel tegenstander van het ICC geweest.

De Nederlandse minister Blok (Buitenlandse zaken) zei dinsdag dat de dreigementen van Bolton in een lijn zijn die eerder is uitgezet.

Verenigde Staten zouden vervolging Amerikanen vrezen

De Amerikanen zouden vanaf het begin af aan vrezen dat het ICC Amerikaanse militairen of bestuurders gaat vervolgen over buitenlands militair ingrijpen. Daarom werd al in 2002 de Amerikaanse wet gewijzigd.

De president kreeg een speciale volmacht ''om met alle mogelijke middelen de vrijlating van Amerikaans personeel te bewerkstelligen dat gevangen wordt gehouden door of op verzoek van het Internationaal Strafhof (in Den Haag)”.

Het hof ligt niet alleen onder vuur in Washington. Deelnemende landen klagen dat het zich vrijwel uitsluitend werpt op zaken in Afrika. Het hof heeft ondertussen slechts een handjevol beklaagden gevonnist.

Het ICC werd formeel in 1998 opgericht, maar ging pas in 2002 feitelijk aan het werk in Den Haag. Onder meer China, Rusland en de VS doen niet mee, 123 andere landen wel.

