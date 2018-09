Drie crackpijpautomaten verwijderd in Amerikaanse Long Island

Dat laat het stadsdeel Brookhaven weten op Facebook. "De automaten waren verankerd in beton, maar er is natuurlijk geen toestemming gegeven voor deze machines", liet een bestuurder weten tijdens een persconferentie.

"We dachten eerst dat het een grap was, maar toen we zagen hoe ingenieus het systeem was, wisten we zeker dat het serieus was", aldus een gemeentebestuurder. Op het oog lijken de machines pennen te verkopen voor 2 dollar (omgerekend zo'n 1,70 euro) per stuk, maar in de pen zit alles wat nodig is om crack, een drug gemaakt van cocaïne, te roken.

De pijpen zitten in automaten die vroeger werden gebruikt voor tampons en zijn waarschijnlijk gestolen uit openbare toiletten.

Buurtbewoners waren boos toen ze erachter kwamen dat de pijpen te koop waren in hun buurt. "Zij proberen hun kinderen veilig te houden en dan staat dit zomaar midden in een woonwijk", zei een bestuurder tegen The New York Post.

Door wie de automaten zijn geplaatst, is nog niet bekend, maar de gemeente vermoedt dat er crackdealers achter zitten.

