Twintig mensen omgekomen door uitbraak cholera in Zimbabwe

Dat zegt de minister van Gezondheidszorg Obadiah Moyo. "Het aantal geïnfecteerden neemt iedere dag toe en het zijn er nu al enorm veel", stelt Moyo.

In Harare is de noodtoestand uitgeroepen. "Daardoor kunnen we cholera, tyfus en elke andere ziekte in de stad bestrijden", verklaart de minister. "We willen niet dat er meer doden vallen."

De uitbraak is veroorzaakt door lekkende rioolpijpen die waterbronnen in buitenwijken van Harare hebben besmet. De hoofdstad heeft al jaren moeite om het drinkwater schoont te houden. Daarom halen veel mensen drinkwater uit open putten.

In de getroffen wijken mogen straatverkopers geen vlees en vis meer verkopen. Ook zijn meerdere scholen gesloten.

Zimbabwe heeft de Verenigde Naties om hulp gevraagd.

In 2008 kwamen ruim vierduizend mensen om het leven door een cholera-uitbraak in Zwimbabwe. Dit is de grootste uitbraak sindsdien.

