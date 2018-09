EU-hoofdonderhandelaar: 'Overeenkomst Brexit in november al mogelijk'

Barnier stelde volgens de BBC dat, als beide partijen zich "realistisch opstellen", over zes tot acht weken al een akkoord waar alle partijen zich in kunnen vinden bereikt kan worden.

De 67-jarige Fransman zei er vertrouwen in te hebben dat Groot-Brittannië het intern snel eens kan worden over de afspraken. "Er zijn veel punten waar we al hetzelfde over denken, vooral veiligheid", aldus Barnier. "Daarom heb ik er vertrouwen in dat we binnen zes tot acht weken een akkoord kunnen bereiken."

Het definitieve vertrek van Groot-Brittannië uit de EU staat gepland voor 29 maart 2019. De EU is niet van plan veel water bij de wijn te doen, maar zou volgens de BBC bereid zijn om de Britse premier Theresa May "zo goed mogelijk een reddingsboei toe te werpen".

Wel waarschuwde Barnier dat er nog veel progressie geboekt moet worden bij de onderhandelingen over de vrije markt. "Het is onmogelijk om vrijheid van goederen zonder vrijheid van diensten te krijgen, met name als het over het verkeer van mensen gaat."

May kwam afgelopen juli met haar kabinet een plan voor de Brexit overeen, de zogenoemde Chequers-deal. Daarover moet echter nog gestemd worden in het Britse parlement, terwijl er nog veel weerstand tegen bestaat. Onder anderen Boris Johnson uitte al zware kritiek over het plan.

