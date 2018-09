VN-baas maant regeringsleiders tot meer actie tegen klimaatverandering

Guterres sprak tijdens een klimaatontmoeting in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zorgen uit dat er te weinig gedaan wordt om "de belangrijkste kwestie van onze tijd" op te lossen en dat de schade "onomkeerbaar" dreigt te worden als er niet snel meer maatregelen worden getroffen.

"We stevenen af op de rand van de afgrond", aldus Guterres in zijn slottoespraak in Thailand, dat hij bezoekt als onderdeel van een rondreis door Azië. "Het is nog niet te laat, ons lot ligt nog in onze eigen handen. We moeten nu optreden, voordat we niets meer kunnen doen."

Guterres wil dat de hele wereld aan de oplossing bijdraagt en wijst erop dat er wereldwijd schade wordt opgelopen door bijvoorbeeld hittegolven, natuurbranden, stormen en overstromingen. Hij hekelde het standpunt van sommige landen dat de economische gevolgen te hoog zijn.

"Dat is lariekoek. Voor elke dollar die we uitgeven aan het herstellen van bossen krijgen we er dertig terug in economisch herstel en armoedebestrijding", aldus Guterres. "We hebben alle benodigdheden al ter beschikking, het is een kwestie van wil."

Wereld ligt volgens Guterres achter op doelen 'Parijs 2015'

De oproep van Guterres komt vlak voor de evaluatie van de voortgang van het Parijs-akkoord uit 2015. De landen die dit akkoord ondertekend hebben, waaronder Nederland, moeten de komende twee jaar drastisch hun uitstoot van broeikasgassen verminderen.

De hoogste baas van de VN wil dat de regeringsleiders binnen een jaar samenkomen voor een klimaattop in New York. In 2015 was er al eens zo'n top, maar volgens de 69-jarige Portugees loopt de wereld achter op de daar gestelde doelen.

De Amerikaanse president Donald Trump trok dit jaar zijn land terug uit het akkoord. De Verenigde Staten is een van de grootste vervuilers ter wereld. De beslissing van Trump, die bekendstaat om zijn scepsis tegenover klimaatverandering, zorgde daardoor voor veel ergernis bij andere landen.

Guterres sprak in Bangkok de hoop uit dat de Amerikaanse president bij zinnen zal komen en hoopt dat het politieke klimaat de dreiging van klimaatverandering snel volledig zal onderkennen.

