Twee Afghanen vast voor betrokkenheid bij dood Duitser in Köthen

Drie uit Afghanistan afkomstige mannen zouden met een vrouw in een speeltuin hebben gestaan. Onder de mannen zou ruzie zijn over de vraag van wie de vrouw zwanger is. Daarna zou de 22-jarige Duitser zich met een landgenoot bij het groepje hebben gevoegd.

Wat daarna is gebeurd, is onduidelijk. Volgens de krant Die Welt ontstond een vechtpartij tussen de Afghanen en de Duitser en liep de 22-jarige man daardoor een hersenbloeding op. Hij overleed daarna in het ziekenhuis.

Twee Afghanen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. De derde Afghaan is geen verdachte.

Het incident zal de gespannen sfeer in Duitsland nog verder op scherp zetten. Ruim twee weken geleden werd in de oostelijke stad Chemnitz een 35-jarige Duitser omgebracht. Daarvoor zitten een Syriër en Irakees vast als verdachte.

Na dat dodelijk incident waren er meerdere betogingen van rechts-populistische en anti-islamistische groepen in Chemnitz. Ook waren er tegendemonstraties.

