Oud-minister Johnson vergelijkt Brexit-plan May met 'zelfmoordvest'

In een ingezonden brief in de Daily Mail stelt Johnson dat May de Britse grondwet een "zelfmoordvest" heeft aangetrokken, "terwijl ze Brussel de ontsteker heeft gegeven".

Johnson verwijst daarmee naar het zogenoemde 'Chequers-akkoord', vernoemd naar het buitenverblijf van de premier waarin de Brexit-strategie van het Verenigd Koninkrijk afgelopen juli overeen werd gekomen. Het plan, dat stelt dat de Britten op 29 maart volgend jaar de EU definitief zullen verlaten, kreeg al de nodige kritiek.

De oud-burgemeester van Londen noemde de overeenkomst "zwak" en "zielig", en vroeg zich hardop af waarom de Britse regering zich in de Brexit-onderhandelingen laat "pesten" door de EU. "Bij elke stap in het proces tot nu toe heeft Brussel gekregen wat Brussel wil. Hoe komen ze daar mee weg?"

Johnson hekelde het "zwakke leiderschap" van May en haar regering in de onderhandelingen. "Het is een afgang. We lijken op een zwakkeling van 40 kilo die in elkaar geslagen wordt door een 220 kilo zware gorilla."

Eerder deze week noemde de voormalige minister de overeenkomst al een "ramp" en stelde hij dat er "geen nieuwe ideeën worden gepresenteerd".