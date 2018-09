Minstens negentien doden door vliegtuigongeluk in Zuid-Soedan

Een klein vliegtuig stortte kort nadat het van het internationale vliegveld van Juba in het zuiden van het land was opgestegen neer in een rivier. Het toestel was op weg naar de stad Yirol, zo'n 300 kilometer ten noorden van Juba.

Het vliegtuig zou te vol hebben gezeten. Hoeveel inzittenden er precies aan boord waren is niet bekend, maar een plaatselijke minister bevestigde dat er meer mensen in het vliegtuig zaten dan het toegestane maximum van negentien.

Naast de negentien slachtoffers zouden drie inzittenden de crash hebben overleefd, waaronder een zesjarig kind en een Italiaanse arts die betrokken is bij de hulpverlening in het Afrikaanse land. Zij zouden wel zwaargewond zijn.

Volgens een ooggetuige werden de lichamen uit de rivier waarin het toestel terechtkwam gehaald. Er wordt nog gezocht naar resterende inzittenden.

Het is niet het eerste ongeluk in de buurt van Juba, waar het vliegveld in een ruig landschap gelegen is. In 2015 stortte er ook al een toestel neer, daarbij kwamen toen veertig mensen om.

