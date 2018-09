Acht arrestaties na nieuwe demonstratie Confederatie-standbeeld in VS

Het standbeeld, beter bekend als Silent Sam, is bedoeld ter ere van alle omgekomen soldaten van de Confederatie. Die was opgericht door de zuidelijke staten nadat zij zich van het noorden wilden afscheiden, als verzet tegen het afschaffen van de slavernij.

Het beeld werd in 1913 op de universiteitscampus neergezet en is al jaren een bron van discussie. Op 20 augustus van dit jaar trokken demonstranten het beeld omver.

In de nacht van zaterdag op zondag troffen voor- en tegenstanders elkaar opnieuw op de universiteitscampus in North Carolina. Sommige voorstanders van het standbeeld droegen Confederatie-vlaggen, meldt The Guardian. Beide groepen werden door agenten uit elkaar gedreven.

Het is al de derde keer dat er ongeregeldheden zijn sinds het beeld omver is getrokken. In een eerdere verklaring zei de universiteit op zoek te gaan naar een andere, veilige locatie voor Silent Sam. Het uiteindelijke plan zal op 15 november gepresenteerd worden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!