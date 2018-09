Groot oliebedrijf veroordeeld wegens enorm olielek bij Californië

Als gevolg van een lek in de pijpleiding stroomde 80.000 liter olie de Stille Oceaan in. Het was het grootste olielek in meer dan veertig jaar tijd.

Honderden vogels en zoogdieren vonden de dood. De kust voor Santa Barbara is een onderwaterreservaat vol walvissen, dolfijnen, zeeleeuwen en vogels. Volgens schattingen van Plains All American Pipeline zijn er ruim drieduizend vaten olie leeggelopen in de zee.

Het bedrijf moet ten minste 1,5 miljoen dollar (omgerekend zo'n 1,2 miljoen euro) boete betalen als ze niet in hoger beroep gaan, meldt persbureau Reuters. Maar volgens het oliebedrijf is dat niets in vergelijking met de 150 miljoen die Plains All American Pipeline al had gestoken in het op proberen te ruimen van de olie.