Advocaat Trump trekt eis schadevergoeding pornoster Stormy Daniels in

Michael Cohen, voorheen de persoonlijke advocaat van Trump, heeft de aanklacht laten vervallen, meldt persbureau AP.

Daniels zegt een affaire te hebben gehad met Trump in 2006. Trump ontkent dit. Daniels zegt dat ze een zwijgcontract heeft getekend en in ruil voor geheimhouding 130.000 dollar heeft ontvangen.

Toch trad ze naar buiten met het verhaal, omdat volgens haar het contract niet geldig was. Het was ondertekend door Cohen en niet door de president zelf. Cohen zou het geld uit eigen zak hebben betaald.

Cohen vond wel degelijk dat er contractbreuk was gepleegd en eiste 20 miljoen dollar. Die eis heeft hij nu laten vallen. Wel moet Daniels de 130.000 euro terugbetalen die ze destijds heeft ontvangen.

Cohen was jarenlang Trumps adviseur

Cohen was jarenlang Trumps advocaat en adviseur. Hij heeft vorige maand bekend in opdracht van Trump zwijggeld te hebben betaald aan Daniels en Playboy-model Karen McDougal.

Cohen deed dit om te voorkomen dat de twee vrouwen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016 naar de pers zouden stappen, om te vertellen over de buitenechtelijke seks die zij met Trump hadden gehad.

Dit alles zou in 2006 zijn gebeurd, toen Trumps vrouw Melania net was bevallen van hun zoon. Trump heeft de affaires zelf altijd ontkend.

De advocaat kan schuldig worden bevonden aan fraude

Cohen kan schuldig worden bevonden aan fraude, omdat hij de betalingen aan de twee vermeende minnaressen van Trump niet heeft geregistreerd. In dat geval zou zijn opdrachtgever in principe ook schuld dragen. Dit zou betekenen dat Trump hier ook voor vervolgd kan worden. Dat besluit ligt bij de aanklager in New York.

Overigens kan een president terwijl hij het ambt bekleedt in principe niet worden aangeklaagd in een gewone strafzaak, al bestaat over deze stelling geen consensus onder rechtsgeleerden.

Er loopt nog wel een civiele zaak van Daniels. Zij beschuldigt Trump en Cohen van laster, omdat zij de affaire en de afspraak over het zwijggeld ontkenden. Nu Cohen heeft toegegeven dat het geld is betaald, zou de rechter Trump in deze civiele zaak als getuige kunnen oproepen.

Cohen wil graag samenwerken met Mueller

In principe is dit geen zaak die de positie van Trump als president bedreigt. Wat voor Trump wel nadelig kan uitpakken, is dat Cohen in ruil voor strafvermindering gaat praten met speciaal aanklager Robert Mueller.

De advocaat van Cohen heeft al gezegd dat zijn cliënt dat graag zal doen. "Mijn cliënt wil Mueller graag alles vertellen wat hij weet over de mogelijke samenzwering om de Amerikaanse democratie schade toe te brengen tijdens de verkiezingen in 2016."

Ook wil Cohen de speciaal aanklager vertellen wat Trump mogelijk wist over Russische hackers

