Myanmar weigert mee te werken aan onderzoek Internationaal Strafhof

Het ICC besloot donderdag toch een onderzoek te starten naar de mogelijke misstanden in Myanmar tegen de Rohingya's. Dat is opmerkelijk, want Myanmar is niet lid van het Internationaal Strafhof en dat is normaal gesproken wel nodig om tot vervolging over te gaan.

Maar donderdag besloot het ICC toch onderzoek te gaan doen, schrijft Al Jazeera. Bangladesh is wel lid van het strafhof en omdat de vermeende misdaden ook in dat land plaatsvonden, is het onderzoek wel degelijk legitiem.

Amnesty International juichte vrijdag de beslissing toe en noemde het een "duidelijk signaal" naar de soldaten van Myanmar die verantwoordelijk worden gehouden voor de misdaden tegen de Rohingya's.

Myanmar weigert mee te werken aan het onderzoek. Volgens het land zou er aan legale argumenten voorbij worden gegaan en zouden emotionele verhalen de rechtbank doen verblinden.

Myanmar heeft altijd ontkend dat er wreedheden hebben plaatsgevonden, ondanks een rapport van de Verenigde Naties waaruit het tegendeel bleek: soldaten uit Myanmar hadden zich volgens de bevindingen wel degelijk schuldig gemaakt aan massamoorden en verkrachtingen met genocide als doel.