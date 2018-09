Genua wil ingestorte hangbrug laten herbouwen

Volgens de burgemeester van Genua, Marco Bucci, moet de nieuwe brug in oktober 2019 klaar zijn voor autoverkeer.

De hangbrug stortte vorige maand door onbekende oorzaak voor een deel zo'n 50 meter naar beneden. Hierdoor kwamen 43 mensen om het leven.

De beroemde architect Renzo Piano, die uit Genua komt, ontwerpt de nieuwe brug. ''De nieuwe brug moet duizend jaar blijven staan. Hij wordt gemaakt van staal en moet eenvoudig zijn'', aldus Piano.

De architect is vooral bekend van het Centre Pompidou in Parijs, The Shard in Londen en wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam.