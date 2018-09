Duitse veiligheidsdienst: 'Geen bewijs voor klopjachten in Chemnitz'

Hans Georg Maassen zegt vrijdag in de Duitse krant Bild dat er geen belastbaar bewijs is dat dergelijke klopjachten hebben plaatsgevonden.

Maassen stelt dat de authenticiteit van een internetvideo waarop buitenlanders worden aangevallen niet bewezen is. Volgens hem is het goed mogelijk dat de video is vervalst om de aandacht af te leiden van de moord op een 35-jarige Duitser, die eind augustus neergestoken werd.

De hoofdverdachte is een Iraakse man. De zaak was de aanleiding voor een reeks manifestaties van rechtse betogers en linkse tegendemonstranten.

De term 'klopjacht' is onder meer door bondskanselier Angela Merkel gebruikt om de taferelen in de Oost-Duitse stad te omschrijven. Eerder nam ook de Saksische minister-president in een regeringsverklaring afstand van de term 'klopjacht'.

Linkse politici trekken verklaring Maassen in twijfel

Politici van onder meer de sociaaldemocratische SPD en de linkse Groenen hebben Maassen gevraagd bewijs te leveren voor zijn claim dat de gewraakte video is vervalst. Volgens de SPD werd een groep sociaaldemocraten aangevallen door extreemrechtse hooligans.

Er lopen honderdtwintig justitiële onderzoeken naar extreemrechts geweld, het brengen van de Hitlergroet en het verbreken van de openbare orde, zei SPD-parlementariër Burkhard Lischka. Als de ooggetuigen- en mediaverslagen daarbij worden opgeteld, maakt dat de verklaring van Maassen "nogal boude stelling", aldus Lischka.