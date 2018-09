Vermiste Arjen (46) maandag in Denemarken gezien

Dat schrijft de Nederlandse politie donderdag op de website. De Deense politie is ook een onderzoek gestart via bureau Sirene, een Europese politiesamenwerking. De Noorse politie heeft een speciale eenheid op de vermissing van de Nederlander gezet.

Op 30 augustus is de simkaart uit de telefoon gehaald en is er een Duitse simkaart in gedaan. De Noorse politie heeft de belhistorie van dit Duitse nummer aangevraagd.

Arjen werd 20 augustus voor het laatst gezien in Bodö in Noorwegen. Hij was daar op wandelvakantie. Op 29 augustus heeft zijn werkgever hem als vermist opgegeven, omdat hij toen al meerdere dagen niet op was komen dagen.

De Nederlander is een ervaren hiker. Volgens een vriendin was hij twee weken op vakantie in Noorwegen. Hij zou op 22 augustus terugkomen naar Nederland.

