Jarenlange celstraf voor Amerikaanse non die kilo cocaïne Australië in smokkelde

De 51-jarige vrouw had de drugs verstopt in de hoge hak van haar schoen, zo meldt onder meer BBC. De douane van het vliegveld in Sydney deed de vondst nadat de schoenen door de röntgenscanner gehaald werden. Ook werd er cocaïne in haar bagage gevonden.

De Amerikaanse non, die lid is van een christelijke zusterorde, beweert dat ze erin is geluisd door een man die ze via internet leerde kennen, ene Hendrik Cornelius. Ze stelde er niet van op de hoogte te zijn dat ze drugs smokkelde, maar dacht dat ze cadeaus voor haar online 'geliefde' meenam.

De schoenen waar de meeste cocaïne in werden gevonden, zouden een geschenk voor haar moeder zijn. De rechter vindt dat verhaal echter ongeloofwaardig en oordeelt dat de vrouw bewust meewerkte aan het misdrijf.

'Rechtbank niet overtuigd dat verdachte spijt heeft

"De rechtbank is er niet van overtuigd dat de verdachte oprecht spijt heeft van haar overtreding, maar alleen van het feit dat ze gepakt is", zo stelde de rechter in het vonnis. De rechtbank stelde vast dat de vrouw de drugs in Zuid-Amerika had opgehaald voordat ze naar Australië vloog.

Voor drugssmokkel geldt in Australië een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar. In dit geval kan de celstraf oplopen tot bijna acht jaar.

