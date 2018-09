'Medewerkers Witte Huis voeren actief verzet tegen Donald Trump'

In de column, die op de opiniepagina van de krant gepubliceerd is, beschrijft de anonieme ambtenaar dat er al vroeg werd gefluisterd over plannen om de president af te zetten. De plannen werden uiteindelijk echter niet doorgezet om het land niet in een constitutionele crisis te storten.

De onbekende auteur van het stuk stelt dat Trump immoreel is en er geen principes die zijn beslissingen sturen op nahoudt. "Het is misschien een schrale troost in deze tijden, maar Amerikanen moeten weten dat er volwassenen zijn die de boel in de gaten houden."

Volgens de anonieme schrijver zouden enkele kabinetsleden overwogen hebben het 25e amendement, waarmee een president afgezet kan worden, in werking te laten treden. Uiteindelijk werd het plan niet doorgezet. "Dus nu doen we wat we kunnen om de regering in de goede richting te sturen tot het, op welke manier dan ook, afgelopen is."

Dat The New York Times de bron niet vrijgeeft, is uitzonderlijk. De krant stelt dat de baan van de hooggeplaatste ambtenaar gevaar loopt als zijn identiteit onthuld wordt.

Trump noemt artikel 'laf'

Trump noemde het een "laf artikel" en gebruikte het artikel om zijn ongenoegen over The New York Times nog eens kenbaar te maken. Hij verwijst bovendien naar economische successen die onder zijn leiderschap geboekt zouden zijn. Dat zou genoeg bewijs zijn dat hij wel degelijk een goede president is.

Op Twitter trekt de Amerikaanse president het bestaan van de ambtenaar in twijfel. Hij roept de krant op de naam van de persoon uit veiligheidsoverwegingen kenbaar te maken.

De bron ziet ook wel de successen van de regering, maar vindt over het algemeen dat Trumps beslissingen het land veel schade toebrengen.

