Doden en veel schade na forse aardbeving in noorden Japan

De schade aan huizen is omvangrijk. Een aantal panden is volledig ingestort, meldden plaatselijke media. Na de beving is er een aardverschuiving geweest, waardoor een onbekend aantal mensen hun woningen niet meer kan verlaten. Hulpverleners doorzoeken huizen die zijn bedolven.

Bij de meer dan vijf miljoen huishoudens op het eiland viel de stroom uit. Het was voor het eerst sinds 1951 dat het hele eiland zonder elektriciteit kwam te zitten. Het energiebedrijf moest uit veiligheidsoverwegingen alle centrales uitzetten. De belangrijkste luchthaven van het eiland blijft donderdag de hele dag dicht.

De beving had volgens het Japanse meteorologische instituut een magnitude van 6.7. Het epicentrum lag diep onder de grond en circa 110 kilometer ten zuidwesten van de stad Sapporo. Er is geen waarschuwing voor een tsunami gegeven.

​Nachtelijke beving bedolf straten met puin

De aardbeving vond rond 3.00 uur 's nachts (lokale tijd) plaats, waardoor informatie over de gevolgen slechts langzaam binnenkomt. Er is geen tsunamiwaarschuwing afgegeven. Het epicentrum van de beving zou tientallen kilometers onder de grond hebben gelegen.

Op beelden is te zien hoe sommige straten bedolven zijn door puin. Op het Japanse eiland wonen meer dan vijf miljoen mensen.

Japan wordt vaker getroffen door natuurrampen

In Japan vinden vaker (zware) aardbevingen plaats. Het land ligt op de zogeheten Ring van Vuur, rondom de Pacifische tektonische plaat, die op verschillende punten met andere tektonische platen botst.

Het was niet de eerste keer deze week dat Japan werd getroffen door natuurgeweld. Woensdag richtte de tyfoon Jebi, de zwaarste storm in het land van de afgelopen 25 jaar, grote vernielingen aan in het westen van Japan. Zeker tien mensen kwamen om het leven en ten minste driehonderd mensen raakten gewond.

