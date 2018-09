Moordende Deense duikbootmaker Madsen wil lagere straf

Madsen nam de vrouw in augustus 2017 mee in zijn onderzeeër. De autoriteiten vonden haar lichaamsdelen later terug in het water. De Deense rechter oordeelde eerder dit jaar dat er duidelijk bewijs is dat de uitvinder zijn slachtoffer eerst heeft gemarteld en daarna heeft omgebracht.

De uitvinder beweerde destijds dat er sprake van een ongeval was. Hij heeft zich inmiddels neergelegd bij zijn veroordeling voor moord, maar is het oneens met de hoogte van de straf.

Gevangenen die in Denemarken tot levenslang zijn veroordeeld, zitten doorgaans niet tot hun dood achter de tralies. Ze kunnen om gratie vragen.

De uitspraak in de beroepszaak wordt op 14 september verwacht.