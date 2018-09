Britse premier May beschuldigt Russische regering van aanslag op Skripal

Vergiftigingszaak Skripal in het kort Britse politie klaagt twee Russen aan voor poging tot moord op Sergei en Yulia Skripal, op 4 maart in Salisbury.

Premier Theresa May is ervan overtuigd dat Russische regering achter aanslag op de Skripals zit.

Europees arrestatiebevel uitgevaardigd voor tweetal dat bij militaire inlichtingendienst van Rusland (GRU) zou werken.

Moskou begrijpt niets van openbaar maken namen verdachten en blijft betrokkenheid bij aanslag ontkennen.

Premier May opent aanval op Rusland en oppert nieuwe sancties.

May: 'Aanslag op Skripal was een boodschap van Rusland aan Russen die elders leven en zich tegen de staat hebben gekeerd'.

VS houdt Rusland ook verantwoordelijk voor aanslag Skripal.

Britse aanklagers stellen dat ze voldoende bewijs hebben dat twee Russen, Alexander Petrov en Ruslan Boshirov, de 66-jarige Skripal en diens 33-jarige dochter wilden vermoorden.

De twee Russen zijn werkzaam als officier bij de Russische militaire inlichtingendienst (GRU), liet May weten op een persconferentie. De Britse regering acht het hoogst onwaarschijnlijk dat het tweetal de aanslag op de Skripals uitvoerde zonder toestemming vanuit de Russische regering.

"We hadden het dus bij het juiste eind toen we eerder al tot de conclusie kwamen dat Rusland achter de zenuwgasaanval zit", aldus May. "Dit was een zorgvuldig uitgevoerde operatie en met toestemming van bovenaf. We zullen er alles aan doen om de twee Russen hier te laten berechten."

"We willen dat Rusland zich als een verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap gedraagt. Dat betekent dat het zich dient te verantwoorden voor de roekeloze en schandalige acties van de GRU, die deel uitmaakt van de Russische staat", vervolgde de Britse premier die dinsdag al met de Amerikaanse president Donald Trump over mogelijke acties tegen de Russische inlichtingendienst sprak.

May is ervan overtuigd dat de aanslag op Skripal een boodschap was van Rusland aan Russen die buiten de staat leven en zich tegen het regime van Moskou hebben gekeerd.

'Russen kwamen onder valse namen naar VK'

De aanslag op de Skripals vond op 4 maart van dit jaar plaats in Salisbury. Zij werden blootgesteld aan het zeer giftige novichok, maar overleefden de moordpoging.

Volgens de Britse politie kwamen de Russen waarschijnlijk onder valse namen op 2 maart naar het Verenigd Koninkrijk en reisden zij op 4 maart terug naar Rusland. De Skripals werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen bij een winkelcentrum in Salisbury.

Volgens de politie zijn in de hotelkamer van de Russen sporen ontdekt van het middel novichok, een chemisch zenuwgas. De twee zijn rond de veertig jaar oud en hadden authentieke Russische paspoorten bij zich.

Europees arrestatiebevel voor Russen

De twee hoofdverdachten bevinden zich in Rusland en zijn door de Britten in staat van beschuldiging gesteld voor poging tot moord op de voormalige dubbelspion en zijn dochter.

"We zullen Rusland niet vragen om uitlevering van de twee verdachten. De Russische wet staat het immers niet toe om mensen met de Russische nationaliteit uit te leveren aan andere landen", zegt het hoofd van de Britse justitie Sue Hemming.

Er is een Europees arrestatiebevel voor het Russische tweetal uitgevaardigd. De politie heeft daarbij twee foto's van de verdachten gepubliceerd.

Rusland blijft betrokkenheid bij aanslag ontkennen

Rusland heeft altijd ontkend betrokken te zijn bij de aanslag op Skripal en diens dochter. "Dat het Verenigd Koninkrijk nu de namen en foto's van twee Russische verdachten heeft gepubliceerd doet ons niets", reageert het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee namen van de verdachten "zeggen ons niets", zei de woordvoerder.

"Wel is het zo dat nauwe samenwerking en zorgvuldige analyse in onderzoekszaken als deze essentieel zijn. We vragen dan ook nogmaals aan Londen om samen met Rusland te werken aan deze gevoelige zaak", aldus de woordvoerder van het Russische ministerie.

Ook de Russische afgevaardigde voor de internationale organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) stelt nogmaals dat het land niet betrokken is bij de aanslag op de Skripals.

Het Kremlin is verbaasd dat Londen opeens twee namen openbaar maakt. "We hebben de namen gezien en gehoord, maar we weten niets van hen."

May denkt daar heel anders over. "Wij hebben helemaal geen ruzie met het Russische volk. Ons probleem ligt bij de Russische regering", aldus de Britse premier op de persconferentie. "Rusland is een grote bedreiging voor onze nationale veiligheid. De Russische staat moet uitleggen wat er precies is gebeurd in Salisbury."

De Verenigde Staten lieten weten achter het Verenigd Koninkrijk te staan. "We houden Rusland verantwoordelijk voor zijn daad van agressie op Brits grondgebied", zei de Amerikaanse ambassadeur Woody Johnson.

Brit overleed na aanraking met bij aanslag gebruikt gas

Eind juni kwam ook een Brits koppel in aanraking met hetzelfde zenuwgas dat was gebruikt bij de aanslag op in Salisbury. Een van de slachtoffers, de 44-jarige Dawn Sturgess, overleed. Haar partner Charlie Rowley overleefde het incident.

De politie vond een flesje met novichok in de woning van het stel in de plaats Amesbury, dat vlak bij Salisbury ligt. Mogelijk hebben de twee Britten het gif gevonden in een parfumfles en heeft de overleden vrouw het direct op haar huid gespoten.

Dat flesje kan ook gebruikt zijn bij de aanslag op de Skripals, stelde de politie eerder.

Gebruik Russisch zenuwgas leidt tot diplomatieke rel

Het gebruik van novichok op Brits grondgebied leidde tot een diplomatieke rel tussen Rusland en het Westen. Het Verenigd Koninkrijk houdt Moskou verantwoordelijk voor de aanval.

Meerdere landen, waaronder Nederland, besloten Russische diplomaten uit te wijzen. Het Kremlin, dat alle betrokkenheid bij de aanval ontkende, wees vervolgens ook diplomaten uit.

De Britse premier May wil dat er nu ook nieuwe sancties tegen het Russische regime komen. "Vandaag hebben we de gruwelijke rol van Rusland bij de aanslag op ons grondgebied onthuld. Samen met onze bondgenoten zullen we alles uit de kast halen om weerstand te bieden aan de Russische dreiging."

