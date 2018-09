Dodental door zware tyfoon in Japan gestegen naar tien

In het westen van Japan heeft de tyfoon een spoor van vernieling achtergelaten. Ten minste driehonderd mensen zijn gewond geraakt en 1,2 miljoen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten.

Onder meer de grote steden Kyoto en Osaka werden getroffen. Duizenden reizigers zijn geëvacueerd vanaf het internationale vliegveld van Osaka.

De mensen strandden op de op een kunstmatig eiland gebouwde luchthaven, nadat een boot op de enige toegangsweg was gebotst. De Japanse overheid is begonnen die mensen met boten te evacueren en naar het nabijgelegen vliegveld van Kobe over te brengen.

Bewoners gewaarschuwd voor aardverschuivingen en overstromingen

De BBC schrijft dat bewoners zijn gewaarschuwd voor aardverschuivingen en overstromingen. De tyfoon kwam aan land op het schiereiland Shikoku en ging van daaruit richting het noorden, langs Osaka en Kyoto. Onderweg zorgde Jebi voor veel schade.

Jebi is de zwaarste storm in Japan sinds 1993. Het land is sinds juni meerdere malen door heftig noodweer getroffen. In de regio Hiroshima kwamen eerder al meer dan tweehonderd mensen om het leven door een tyfoon.

Daarna werd het hele land getroffen door een ernstige hittegolf, maar tegelijkertijd kwamen ook meerdere tyfoons aan land.

