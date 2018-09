Noorse politie zet speciale eenheid in bij zoektocht naar vermiste Nederlander

De politie in Noorwegen meldt dinsdag dat het de speciale eenheid, Kripos, om hulp heeft gevraagd in het onderzoek naar de Nederlander. Kripos is een eenheid die onderzoek doet naar georganiseerde criminaliteit en wordt ingezet bij vermissingen.

De man werd voor het laatst gezien in de plaats Bodö. Hij was twee weken op vakantie in Noorwegen.

Een vriendin meldde dat hij op 22 augustus zou terugkeren in Nederland, omdat hij een vliegticket had geboekt voor die dag. Maar op die dag landde hij niet en daarna was hij afwezig bij verschillende afspraken.

Volgens vriendin is man gaan hiken

Volgens de vriendin is de man gaan hiken in de regio. "Het is een bekende hikingspot, met heel ruig terrein. In het verleden heeft hij daar ook veel gewandeld", zei de vriendin eerder.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met de lokale autoriteiten, die volgens de woordvoerder de opsporing van de man in handen hebben. Ook is er contact met zijn familie.

De man is cybersecurityspecialist. Hij is als adviseur betrokken bij klokkenluidersorganisatie WikiLeaks. In 2012 bezocht hij oprichter Julian Assange in de ambassade van Ecuador in Londen, waar de Australiër al jaren in ballingschap leeft.

De Noorse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf.