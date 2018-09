'Stafchef Witte Huis noemt Trump tegenover collega's 'idioot''

Kelly zou tegen collega's hebben gezegd dat de Amerikaanse president "in de war" is, schrijft de krant.

Het boek Fear van schrijver Bob Woodward is tot stand gekomen doordat hij meerdere personen rondom Trump heeft geïnterviewd.

Kelly zou meerdere keren zijn geduld hebben verloren en zei tijdens een vergadering met een paar collega's dat het "zinloos" is om Trump te overtuigen. "Hij is van het pad af. We zijn in een gekkenhuis. Ik weet niet waarom een ieder van ons hier is", zei hij tegen zijn collega's.

De stafchef van het Witte Huis zei ook dat dit "de ergste baan" is die hij ooit heeft gehad.

'Tweets van Trump geplaatst tijdens spookuur'

De voorganger van Kelly, Reince Priebus, vertelt in het boek dat hij zich eraan ergerde dat hij maar weinig kon doen om Trump te weerhouden van het creëren van chaos. Volgens Priebus waren de momenten dat Trump veel berichten op Twitter plaatste het "spookuur".

Van de kritiek van Priebus trok Trump zich weinig aan. Hij gaf Rob Porter, toenmalig staf-secretaris, opdracht om Priebus te negeren. Porter gaf dat door aan Priebus en noemde hem een "kleine rat", die "alleen maar rond rende".

'Iedereen probeert me te pakken te krijgen'

In Fear staat volgens The Washington Post ook beschreven hoe Trump zijn geduld verloor toen hem door een advocaat van het Witte Huis werd gevraagd naar de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

"Het is oplichterij", zou Trump hebben gezegd. "Ik wil echt niet getuigen."

Eerder had Trump ook al gezegd dat "iedereen hem probeerde te pakken", doelend op de mogelijke Russische inmenging tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

Trump noemt boek 'slecht'

Woodward had tijdens het maken van het boek meerdere keren om een interview met Trump gevraagd, maar daar ging de Amerikaanse president niet op in. Nadat het manuscript af was, belde Trump Woodward om te zeggen dat hij toch een bijdrage aan het boek wilde leveren.

De Amerikaanse president zei dat het een "slecht boek" zou worden. Daarop antwoordde Woodward dat het boek "pittig" werd, maar gebaseerd op de feiten.

De 75-jarige Woodward schreef in de jaren zeventig ook All The President's Men, dat later werd verfilmd en het Watergateschandaal blootlegde. Daardoor kwamen een aantal strafbare feiten naar buiten die in opdracht van president Nixon waren gepleegd om de presidentsverkiezingen van 1972 in zijn voordeel te beslechten. In 1974 trad Nixon als gevolg hiervan af.

'Niemand kan Trump verslaan in 2020'

Het Witte Huis heeft in een reactie laten weten dat het boek "niet meer is dan gemaakte verhalen", waarvan een deel is verteld door "ontevreden werknemers die de president zwart wilden maken".

Sarah Sanders, woordvoerder van het Witte Huis, noemt het beleid van Trump "soms onconventioneel, maar hij bereikt altijd resultaat". "De democraten en hun bondgenoten in de media begrijpen dat het beleid van de president werkt en dat met dit succes niemand hem in 2020 (als er nieuwe presidentsverkiezingen zijn, red.) kan verslaan."

Ook Kelly reageerde op het boek. Volgens hem is het niet waar dat hij Trump een idioot noemde. "Ik heb meer tijd doorgebracht met de president dan wie dan ook en we hebben een erg openhartige en sterke relatie."

Volgens Kelly weet zowel Trump als hij dat het verhaal in het boek "totale bullshit" is. "Ik ben toegewijd aan de president, zijn agenda en ons land", aldus Kelly.