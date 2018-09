Duitse autoriteiten gewaarschuwd voor verdachte aanslag Amsterdam Centraal

Een ambtenaar in het district Mainz-Bingen gaf dat door aan de Duitse veiligheidsdienst, zegt een lokale woordvoerder dinsdag tegen de regionale omroep SWR.

Het is niet bekend wat de veiligheidsdienst met de informatie heeft gedaan. Na de aanslag maakte de Duitse politie bekend dat de man niet bekendstaat als moslimextremist.

S. woonde ongeveer twee jaar lang in de omgeving van Mainz. Hij had asiel aangevraagd. Volgens de SWR was het verzoek afgewezen, maar is de man daartegen in beroep gegaan. Die zaak zou nog lopen.

Veelvuldig beledigen van islam is motief

S. noemt als motief voor de steekpartij, waarbij twee Amerikaanse toeristen zwaargewond raakten, het veelvuldig beledigen van de islam in Nederland. Tijdens de verhoren noemde hij onder meer de naam van PVV-leider Geert Wilders.

Enkele uren vóór zijn daad heeft S. een filmpje op Facebook geplaatst waarin een foto van Wilders wordt getoond met een rood kruis erdoorheen. Dit meldt RTL Nieuws, dat de profielen van S. op sociale media achterhaalde. Eerder plaatste hij een bewerkte foto waarop een mes door het hoofd van Wilders wordt gestoken.

Ook sprak het nieuwsmedium met oud-klasgenoten van de man. Zij verklaarden dat de activiteiten van S. op Facebook waren veranderd. Hij richtte zich steeds meer op het geloof en deelde iedere dag wel een filmpje waarin de profeet Mohammed centraal stond.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!