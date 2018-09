Filipijnse president Duterte wil tegenstander achter de tralies

De senator heeft Duterte beschuldigd van het verstoppen van geld en heeft een petitie gesteund waarmee het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) wordt gevraagd Duterte te vervolgen.

Het ICC doet evenals de Verenigde Naties onderzoek naar het grote geweld dat de Filipijnen teistert sinds Duterte in 2016 aan de macht kwam. Meer dan vierduizend mensen kwamen sindsdien om door politiegeweld.

Ook schoten onbekenden honderden drugsgebruikers en -dealers dood. Na zijn aantreden zei Duterte een felle strijd tegen drugsdealers te willen voeren en toe te staan dat ze worden vermoord.

In maart kondigde Duterte aan uit het Internationaal Strafhof te stappen vanwege "ongefundeerde, ongekende en buitensporige aanvallen" op zijn persoon en regering. Eerder zei hij nog de onderzoeken te verwelkomen.

Trillanes kreeg amnestie voor couppoging

Senator Trillanes kreeg in 2010 amnestie voor zijn deelname aan een couppoging tegen de toenmalige president in 2003. Onder zijn leiding bezette een groep van 321 militairen een appartementencomplex in Makati City uit protest tegen de corrupte president en legertop. Niemand raakte gewond. De opstandelingen werden na achttien uur opgepakt en in staat van beschuldiging gesteld.

In een decreet dat in lokale media werd gepubliceerd, staat dat deze amnestie nu is ingetrokken. Trillanes noemde dat "dom". Hij verklaarde dat hij zich niet tegen de arrestatie zal verzetten.